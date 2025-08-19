美軍「北方打擊」演習落幕 美媒曝：超過500名台灣官兵參與

美軍陸戰隊UH-1Y直升機參加今年度「北方打擊」演習。（取自美軍陸戰隊臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍「北方打擊」（Northern Strike）近期正式落幕，美國媒體《星條旗報》報導，這場在密西根州舉行、超過上千名官兵參與的年度重大演訓，其中包含超過500名台灣官兵，且我國至少自2021年以來，就一直參與這項演訓。

美軍「北方打擊」演習自8月2日至16日實施，共計有7500名官兵參與，《星條旗報》18日報導，這場行之有年的演訓在密西根州五大湖區登場，作戰模擬場景已自歐洲轉為印太地區，顯見美國五角大廈對印太區域潛在衝突日益關注。其中包括一架直升機將物資投入湖泊，並由另一組操作小艇的官兵攜帶上岸，這些技能可能在印太作戰時派上用場。

值得注意的是，這篇報導提到，在這場美國各軍種齊聚、上千名官兵參與的演訓中，包括超過500名台灣官兵，且我國至少從2021年起，就持續低調地參與這場演習。《星條旗報》記者就台美軍事交流議題向五角大廈提問，但未獲正面回覆。

請繼續往下閱讀...

美國國民警衛局局長諾德豪斯（Steven Nordhaus，左2）上將日前視導北方打擊演訓情形。（取自美軍DVIDS）對於美軍這場行之有年的演習，軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興今日表示，美方去年8月甚至還曾在「北方打擊」演習時，特別安排了數枚遊蕩彈藥（攻擊無人機）的實彈試射，可見美、台協訓的日益密切。



梅復興去年透露，美軍官員曾向他表示，美方測試遊蕩彈藥時，當時包括台灣軍方高級將領等代表，以及美方官員都在場觀摩。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法