CNN罕見肯定川普烏克蘭和平努力 卻警告恐陷「幻想式外交」崩潰

美國總統川普在華盛頓白宮迎接烏克蘭總統澤倫斯基。儘管此次會晤在推動和平上獲得進展，但分析指出，其和平計畫中的根本性矛盾，可能使其難以持續。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲多國領袖的會晤，被視為烏克蘭戰爭以來最具突破性的一天。川普展現了對推動和平的投入與承諾，因而罕見獲得肯定，但分析同時警告，潛在矛盾恐讓此進程難以持續。

報導指出，這場會晤展現了跨大西洋陣營的難得團結。歐洲領袖輪番表態，敦促川普承擔領導角色，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）更直言「過去兩週取得的進展，可能比過去三年半還多」。CNN認為，這種氛圍一度讓人聯想到二戰後塑造國際秩序的歷史性時刻。

浮華表象下的根本難題

然而，分析直指兩大難題浮現。第一是「安全保證」問題，川普雖釋出可能派遣美軍支援的訊號，但細節全無，且難以想像俄羅斯會接受任何讓烏克蘭獲得「準北約地位」的安排。歐洲內部亦擔憂，若建立類似北約第五條的保障機制，未來真的要為烏克蘭與俄羅斯交戰。

第二個更尖銳的爭議，則是所謂「土地交換」（land swaps）。據報導，俄羅斯總統普廷希望透過談判奪取頓巴斯重鎮等戰場未能攻下的領土。這將迫使基輔以不同區域作為籌碼，對澤倫斯基而言，如何向陣亡將士家屬交代，將成為極大政治難題。

美前國安顧問波頓（John Bolton）批評，此次會晤「凸顯缺乏實質內容」。威爾遜中心學者金梅奇（Michael Kimmage）更直言，這種「幻想式外交」不可持續，川普的承諾彼此矛盾，難以同時兌現。

CNN總結認為，川普此番外交操作雖展現領導意願，並暫時贏得歐洲盟友肯定，但隱含矛盾與普廷意圖，可能隨時讓和平進程破裂。成千上萬的生命，正懸於這場極不穩定的外交賭局之上。

