殲-20的「無人機小弟」來了！解放軍5款忠誠僚機閱兵前曝光

北京閱兵彩排影像流出，圖中可見多款不同的新型協同作戰飛行器（CCA）。分析指出，這顯示中國正同步發展多種「忠誠僚機」方案，以滿足未來陸基與艦載的作戰需求。（圖：X @Rational314159）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國即將在下月登場的九三閱兵典禮上，首度公開展示其秘密發展的「協同作戰飛行器」（Collaborative Combat Aircraft, CCA），即俗稱的「忠誠僚機」。閱兵預演的畫面顯示，至少有五款不同的新型無人機設計現身，證實北京正傾力打造一支由匿蹤戰機指揮的空中無人軍團。

根據《Army Recognition》 報導，這批在閱兵預演中由卡車運載的新型無人機，「極可能即將納入解放軍的作戰序列中」。其中一款外型與2021年珠海航展上亮相的FH-97相似，但機鼻更短更厚，顯示可能有更大的內部空間。

報導分析，在這套新作戰框架中，殲-20 （J-20） 匿蹤戰機家族扮演著核心指揮角色。特別是已進入準服役狀態的雙座型殲-20S，被認為極其適合由後座飛行員指揮協同作戰無人機。

除了類似FH-97的型號外，預演中還出現了至少兩款尺寸更大的無尾翼匿蹤構型無人機，以及另外兩款被帆布覆蓋的菱形翼與曲折菱形翼設計，顯示中國正「同時為未來的無人戰鬥機與協同作戰飛行器，尋求多種解決方案」。

建構互聯作戰體系 劍指台灣

這批新型「忠誠僚機」的亮相，清晰地揭示了北京的戰略意圖：建立一個結合第五代載人戰機、作戰無人機、海軍平台與彈道飛彈能力的互聯互通武器庫。

報導總結，儘管這些系統的發展重點仍在區域，特別是針對台灣與南海，但中國也同時在強調擴展其遠程投射能力。九月的這場閱兵，將成為一次向國內外展示其新興軍事實力規模與多樣性的重要櫥窗。

