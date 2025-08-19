16000公里外遠端操縱 英首艘無人潛艦「神劍號」成功執行水下任務

英國皇家海軍15日，公開旗下首艘無人潛艦「神劍號」，並成功在7月的「護身軍刀」多國聯演習，16000多公里外的英國本土遠端操控「神劍號」執行任務。（英國皇家海軍官網）

〔記者吳哲宇／台北報導〕英國皇家海軍昨日才公開亮相的首艘無人潛艦「神劍號」（XV Excalibur），成為歐陸焦點，外媒報導，早在7月於澳洲舉行的「護身軍刀」多國聯合演習中，「神劍號」就已投入演習，英國海軍人員在16000多公里外的英國本土遠端操控在澳洲的「神劍號」，並成功完成水下任務。

軍聞網站「Army Recognition」報導，該計畫屬於AUKUS下第二支柱的個別計畫，又名為「海上大行動」（Maritime Big Play），用以發展、整合新型無人系統。AUKUS的第二支柱涉及極音速武器、量子運算、人工智慧、電子戰、水下能力等高科技領域。

請繼續往下閱讀...

英國皇家海軍「海上大行動」計畫官員表示，這次演習證明實驗平台可轉為前線實用工具的可能性；這項行動是英國皇家海軍將無人系統融入與澳洲聯合行動能力的決定性進步。

報導指出，日本也參與了此次演習，目的在加強其在水下聲學通訊領域的作用，並加強與AUKUS無人系統的協調。自2024年底加入第二支柱合作以來，日本一直與夥伴國家在海上AI和網路技術密切合作。在演習期間，日本部隊參與了資料共享和互通性試驗，將無人裝備整合到共同水下影像中。

今年3月下水的「神劍號」無人潛艦，長12公尺、寬2公尺，排水量19公噸，為英國皇家海軍以「海怪鯨魚」計畫（Project Cetus）為名，耗時3年研發出的最新成果，也是該軍首艘超大型水下無人載具（XLUUV）。

「神劍號」作為皇家海軍首艘無人潛艦，已完成泊港測試（HAT）及海上測試（SAT），將納編顛覆性技術辦公室底下的艦隊實驗中隊（Fleet Experimentation Squadron），該中隊納有實驗性水面艦「布萊克特號」（XV Patrick Blackett, X01），兩者未來將共同探索新世代海上科技的前沿應用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法