俄對烏發動8月最大規模空襲 烏官員批普廷無意和平

烏克蘭官員指控莫斯科一面聲稱尋求和平，一面持續對烏發動大規模空襲。（美聯社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭官員19日表示，俄羅斯夜間發射無人機、飛彈打擊中部城市克勒曼楚（Kremenchuk），規模為8月以來之最，由於正處總統澤倫斯基與美國總統川普和歐洲領袖峰會時期，批評莫斯科無意達成和平。

「路透」引述烏空軍說法，本起空襲俄軍發射270架無人機和10枚飛彈，鎖定城市內能源和運輸基礎設施。儘管攔截230架無人機和6枚飛彈，仍命中16處地點。

克勒曼楚市長馬列茨基（Vitalii Maletskyi）表示，就在普廷透過電話向川普保證尋求和平，以及澤倫斯基在白宮與歐洲領袖們商談公正和平的同一時刻，普廷的軍隊對克勒曼楚發動又一起大規模攻擊，「全世界再一次目睹普廷無意和平，他要的是摧毀烏克蘭」。

