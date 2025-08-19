等了11年 俄怪獸巡洋艦「納希莫夫海軍上將號」升級後首度海測

俄羅斯海軍排水量高達2萬8000噸、最多可攜帶500枚飛彈的「納希莫夫海軍上將號」核動力巡洋艦現代化工程告段落，近期首度海試。（取自X）〔記者涂鉅旻／台北報導〕俄羅斯海軍排水量高達2萬8000噸、最多可攜帶500枚飛彈的「納希莫夫海軍上將號」核動力巡洋艦，歷經多年現代化升級工程，近日終於告一段落，並正式展開首次海試。這艘自2014年起啟動升級計畫、歷經數次延宕的艦艇，總算在11年後迎來階段性成果。

俄國國家通訊社《塔斯社》（TASS）18日引述消息人士說法報導，俄國「納希莫夫海軍上將號」核動力巡洋艦，經過多年維修、升級後，近期在俄國西北方的白海進行首次海試，並計畫在巴倫支海進行後續測試。

「納希莫夫海軍上將號」長達253公尺，排水量高達2萬8000噸，已與上世紀縱橫海疆的戰艦（battleship）噸位相當，該艦安裝二組核反應爐，在運作無虞時的理論航程為無限，可輕易於全球海域執行任務。更驚人的是，這艘軍艦若計入備彈量，至多可攜帶500枚防空、反艦、對地飛彈與反潛武器，因此又有「武庫艦」之稱。

請繼續往下閱讀...

不過，屬於「基洛夫級」巡洋艦一員的「納希莫夫海軍上將號」，1988年服役迄今已超過35年，為跟上當代海軍科技水準，因此俄國原計畫2008年啟動現代化工作，但受限於財政狀況，這項工作直至2014年元月才正式啟動、預計2018年完工。在數度延宕後，該艦升級工程直到今年夏季才初步完工，並啟動海試作業。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法