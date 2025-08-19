台海防空利多！美軍愛國者飛彈補上最大破口 具360度防護力

美國陸軍的新型「低層防空與飛彈防禦感測器」（LTAMDS） 雷達。此雷達能為愛國者攔截彈提供360度全向覆蓋，徹底改變了該系統的作戰能力，彌補了長期以來的防禦死角。（圖 ：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍的愛國者 （Patriot） 防空系統近日達成一項關鍵里程碑，其最先進的PAC-3 MSE攔截彈，已成功透過新型的「低層防空與飛彈防禦感測器」（LTAMDS） 雷達，完成了一次攔截測試，正式驗證了該系統具備360度全方位接戰能力，彌補了其長期以來最大的作戰死角。

根據軍聞網站《Army Recognition》 報導，這次成功的攔截，代表著洛克希德・馬丁 （Lockheed Martin） 開發的PAC-3 MSE飛彈，與雷神 （Raytheon） 研發的LTAMDS次世代雷達已無縫整合。傳統的愛國者雷達僅能監控有限的扇形區域，而LTAMDS則能提供持續的全向覆蓋，使部隊能反制來自任何方向的複雜威脅，如巡弋飛彈、無人機與先進彈道目標。

PAC-3 MSE是愛國者飛彈家族中最先進的型號，擁有更大的雙脈衝固態火箭發動機與強化的機動性，採用「碰撞擊殺」（hit-to-kill） 技術，專為攔截彈道飛彈與巡弋飛彈而優化。

LTAMDS則是美國陸軍「整合防空與飛彈防禦」（IAMD） 架構下的次世代雷達，用以取代傳統的AN/MPQ-65雷達。它能同時偵測並追蹤來自四面八方的多個目標，包括舊式雷達難以應付的極音速武器。

報導分析，這項升級是愛國者系統自1991年波灣戰爭成名以來，最重大的能力躍進。它將愛國者從一個有指向限制的系統，轉變為一個能反制飽和攻擊與多向打擊的全域防護網。洛馬強調，此一成就不僅強化了美軍部署單位的生存能力，更顯著增強了在 「高強度對抗戰區」（contested theaters ） 的嚇阻可信度。

