印巴空戰不損飆風聲譽 印度空軍強烈要求增購114架

〔記者吳哲宇／台北報導〕巴基斯坦於今年5月印巴衝突事後宣稱擊落包含法系飆風等6架印度戰機。對此，印度空軍仍有信心地看待飆風戰機性能，敦促政府與法國政府簽訂協議，以落實印度拖延多年的多用途戰機計畫（MRFA）。印度空軍並敦促政府繞過國際招標程序，直接複製2016年採購法國36架飆風戰機的方案。

軍聞網站「Army Recognition」引述《印度時報》，該提案一旦獲得批准，將成為亞洲規模最大的戰機採購項目。MRFA計畫目的在為印度空軍提供具備奪取空中優勢、執行對地打擊、偵察和海上任務能力的新一代戰機，目標採購114架。除了實現印度空軍現代化，還鎖定透過與外國合作，實現大規模的國產戰機生產，支持「印度製造」國防工業政策，但該計畫於印度在2016年以78億歐元（約新台幣2742.9億）採購36架飆風戰機後便停止。

報導指出，除了印度空軍，印度海軍也在2023年採購26架艦載版飆風戰機，增強後勤統一性和操作互通性。從地緣政治角度來看，此方案將成為印法合作巔峰，法國不僅向印度提供戰機，還提供「鮋魚」級潛艦、雷達系統和太空技術。飆風戰機訂單將進一步鞏固法國對印度的影響力，也能平衡印度與美、俄兩方的軍購關係，若獲得批准，談判最快將於今年啟動。

先前相關報導指出，由於印度批准國產第五代匿蹤戰機計畫，MRFA計畫也重燃討論，俄羅斯更向提交雙重提案，包括第五代Su-57E匿蹤戰機在印度生產，以及提供Su-35M戰鬥機作為招標選擇。

