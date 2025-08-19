自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

烏克蘭安全保障 北約秘書長：擬提供等同北約集體防衛保護傘

2025/08/19 17:35

美國總統川普（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）18日在白宮會談。（法新社）美國總統川普（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）18日在白宮會談。（法新社）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮會談後，北大西洋公約組織（NATO）祕書長呂特（Mark Rutte）18日表示，目前並未討論讓烏克蘭加入北約，但正在磋商提供烏國「第五條（Article 5）式」的安全保證機制。

《路透》18日報導，呂特接受《福斯新聞》（Fox News）節目「殷格拉漢觀點」（The Ingraham Angle）專訪，指出目前情況是，美國與若干盟國反對烏克蘭加入北約，「北約的官方立場，烏克蘭通往入盟之路不可逆轉」。不過，呂特也說，「目前討論焦點不是成為北約成員國，而是給予烏國（北約憲章）第五條類型的安全保證，其細節將進一步討論」。

北約憲章第五條核心是集體防衛機制：對任何一個成員國的攻擊，將被視同攻擊北約全體32個成員國。加入北約，一直是基輔寫入憲法的戰略目標。

呂特前述談話顯示，可能以等同北約憲章「第五條」的保證，做為取代烏克蘭加入北約；俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）已明確排除接受烏國加入北約。

呂特指出，18日的白宮會談未討論在烏國派駐地面部隊的議題。川普會後表示，這場會談談得「非常好」，他也已著手安排俄、烏總統先雙邊會，再召開他和烏、俄領袖的三方會談。

