遏阻俄國再次侵略 英國將派遣部隊協防烏克蘭海空域

英國國防參謀長拉達金20日將出席在五角大廈舉行的會議，目的是最終確定30個國家願意對烏克蘭提供安全保障的具體內容。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕在各方積極規劃烏克蘭戰後安排之際，英國武裝部隊最高指揮官將告訴美國官員，英國已準備派遣部隊，協助保護烏克蘭的天空與海域，但不會進入與俄羅斯對峙的前線。

英國「衛報」19日報導，英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）20日將出席在五角大廈舉行的會議，目的是最終確定30個國家願意對烏克蘭提供安全保障的具體內容。

報導指出，預期拉達金將確認，英國將提供部隊協助後勤支援與訓練，但不會部署到靠近俄羅斯的地區。官員原本討論過派遣多達3萬名官兵來保護烏克蘭的設施，但由於部分歐洲國家反對，這項計畫已縮減規模。

1名英國官員表示，20日是一個非常重要的時刻，「在華府，沒有總統首肯的事情是不會發生的」，因此美國總統川普18日對安全保證的支持，啟動了許多行動。

另1名官員則表示，拉達金將重申英國國防大臣希利（John Healey）上週的承諾，他說英國願意派遣部隊前往烏克蘭，「以確保安全的天空、安全的海域，並增強烏克蘭部隊的實力。」

歐洲各界將20日的會議視為推動烏俄和平協議的一大步。英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，只有在美國願意提供安全保證的情況下，和平協議才有可能達成。

美國總統川普18日告訴施凱爾與其他歐洲領袖，他願意提供烏克蘭安全保證。他的特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，這些保證可能是「類似北大西洋公約第5條」的承諾，亦即任何對一個成員的攻擊，都被視為對所有成員的攻擊。

施凱爾19日主持1場虛擬會議，向30多位世界領袖簡報18日在白宮討論的內容。唐寧街在會後表示：「首相概述了『志願者聯盟』的規劃小組，將在未來幾天與美方官員會面，以進一步強化計畫，提供堅實的安全保證，並在敵對行動結束後，準備部署一支保障武力（reassurance force）。」

五角大廈20日的會議受到密切關注，美國願意承諾的具體內容眾所矚目。川普19日堅稱，不會出動美國地面部隊，並告訴「福斯新聞」：「你們有我的保證，我就是總統。」

不過，英國也打算向川普政府表明，倫敦願意在保護烏克蘭方面承擔責任。官員表示，英國部隊可以協助保護烏克蘭領空和港口的後勤工作，但不會進入可能與俄國發生戰鬥的前線地區。

烏克蘭總統澤倫斯基19日表示，他預期這些安全保證會在「1週或10天內」最終確定。

部分專家指出，歐洲領袖並未預期俄羅斯總統普廷會接受即使是如此有限的北約部隊部署到烏克蘭，而歐洲領袖提出這個構想，是為了孤立普廷。

但英國官員堅稱，倫敦及其合作夥伴正在認真籌備，一旦需要，將向烏克蘭派遣部隊，「如果不是認真的，你不可能看到30位參謀首長齊聚五角大廈。」

