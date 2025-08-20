獨家》愛國者二型飛彈發射4秒自爆 凌晨演訓罕見意外引關注

國軍今天凌晨在東部實施「海空精準彈藥射擊」演訓，愛國者飛彈凌晨發射。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍「海空精準彈藥射擊」演訓今（20）日凌晨在東部外海火力全開，展現海空聯合作戰實力，卻傳出罕見意外。凌晨5時34分，一枚愛國者二型飛彈發射後僅4秒即自爆，1分鐘後第二枚同型飛彈雖正常發射，但此次事故引起關注。這是繼2023年後，愛國者飛彈再度於實彈演訓中發生異常，引發外界關注。

國軍今天凌晨在東部實施「海空精準彈藥射擊」演訓，一枚愛國者二型飛彈凌晨演訓時剛發射不久即在半空中自爆。（記者蔡宗憲攝）

這次演訓從凌晨3時至5時，海軍船艦及海鋒大隊在東部外海射擊雄風反艦飛彈、標準一型防空飛彈，空軍測試愛國者、天弓及天劍等彈種。凌晨3時，2枚雄二飛彈順利命中目標；4時天劍二型飛彈亦精準命中，展現國軍精準打擊能力，6時天弓三型防空飛彈完成發射。然而，5時許發射的愛國者二型飛彈卻在最後階段發生意外。

國軍今天凌晨在東部實施「海空精準彈藥射擊」演訓，雄二飛彈順利發射。（記者蔡宗憲攝）

軍事粉專「Taiwan Adiz」分析，愛國者二型自1996年成軍，服役超過20年，飛彈火藥老化或雷達導引系統故障可能是自爆主因，更彰顯國防預算不能亂刪的重要性。

國軍今天凌晨在東部實施「海空精準彈藥射擊」演訓，圖為準備發射的靶機。（記者蔡宗憲攝）

軍方私下表示，實彈射擊旨在驗證部隊戰備訓練成果，無論射擊成敗，均記錄數據深入分析，以精進戰備整備，這類事故不影響整體演訓價值，將針對自爆事件展開調查，檢視飛彈系統可靠度，並加速更新老舊裝備。

國軍今天凌晨在東部實施「海空精準彈藥射擊」演訓，天劍一型飛彈發射。（記者蔡宗憲攝）

天弓三型防空飛彈。（記者蔡宗憲攝）

