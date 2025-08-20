反制「無煙硝」大規模網攻時機 學者：造成實質損害或人命損失

我國不僅面對中國的軍機、軍艦襲擾，同時也面臨網路攻擊威脅。圖為網路攻擊示意圖。（路透檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍近年加大軍機、軍艦襲擾頻率與強度，我國認定，若共軍機艦進逼領海、領空，或對我裝備、人員、設施等發動攻擊，即可行使「自衛權」反制。不過，對於「無煙硝」的網路攻擊，國軍該如何因應？學者蘇紫雲表示，依照國際作法，若網路攻擊造成「實質損害或人命損失」，即可視為武力攻擊，並評估依比例原則進行反制。



對於我國遭到中國攻擊的反制「紅線」，前國防部長邱國正去年3月，以往對於對手發動「第一擊」的定義，主要著眼於實際開槍、開砲或發射飛彈，但隨著環境變化，中共灰色地襲擾手段越來越多，我方以「航空器的實體逾越界線」作為「第一擊」認定，國軍也有權進行反制。

現任國防部長顧立雄去年4月則說，只有中共會對台灣發動「第一擊」，國軍行使的是「自衛權」。只要共軍攻擊我方在航機艦、設施、攻擊台灣本島、外離島，以及中共任何飛航實體，未經許可進入我12浬領空、領海，國軍就可以下令行使「自衛權」，並依比例進行自衛反擊。

我國F-16V戰機應對中國轟-6轟炸機情形。（資料照，國防部提供）但除了中國實體的軍機、軍艦越界，或者對我方軍備、設施發動攻擊，我國當前面臨包括「網路戰」在內的新型態威脅，如何因應值得關注。

對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，雖然網路攻防不像機艦越界、開火射擊一樣顯而易見，但檢視國際案例，若網路攻擊造成「實質損害或人命損失」，即可視為武力攻擊，因此能從損害結果評估是否反擊。不過，反制力道強弱須符合比例原則。

明定網路攻擊「紅線」 北約、美日有先例

世界各國已有反制網路攻擊的明文規定，蘇紫雲舉例，北約制定的「塔林手冊」對網路戰有著明確的界定與指引，若北約成員國遭受網路攻擊，可依照《聯合國憲章》第51條行使自衛權；美、日2019年也首度將網路戰納入《美日安保條約》第5條範疇內，也就是美國有義務在日本、駐日美軍遭受網路攻擊時，幫助日本保衛領土。

蘇紫雲強調，若我國遭遇造成實質損害與人命損失的網路攻擊，是否採取反制行動，須由總統、國防部長等下達命令，反制手段也不限於網路攻防。例如，以色列在面對哈瑪斯網路攻擊時，就會直接找出發起源頭、標定、給予警告後，派遣戰機打擊源頭。

