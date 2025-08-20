定期重鑑測、原廠駐台仍百密一疏 空軍愛二飛彈發射4秒就爆炸

一枚投入海空精準彈藥射擊操演的空軍愛國者二型飛彈，20日凌晨5時許發射後，僅升空4秒便在空中爆炸，霎時飛彈殘骸四散。（記者蔡宗憲攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍昨、今日在屏東九鵬基地展開年度海、空精準彈藥射擊操演，今（20）日由愛國者防空系統等飛彈輪番上陣，未料，一枚愛二飛彈才發射升空4秒就爆炸，火光、聲響劃破夜空。事實上，我國3年前就與美敲定5年的原廠技協駐台合作，藉此維持愛國者系統的運作妥善率。

本報今日上午獨家揭露，海、空精準彈藥操演第二日訓練課目，安排愛國者防空系統實彈射擊，其中2枚愛國者二型飛彈在清晨5時許發射後，有1枚升空4秒後隨即爆炸，霎時飛彈殘骸燃燒、爆炸聲響徹東部外海，這也是愛二飛彈繼前（2023）年操演後，再度發生實彈射擊時爆炸的情事。

我國空軍愛國者防空系統自1990年代中後期成軍，經過升級後，除可部署愛國者三型、愛三增程型飛彈（PAC-3 MSE），也可兼容既有的愛二飛彈（GEM-T/GEN-C），GEM-T型愛二彈提升了飛彈射程、射高和導引精度，GEM-C型彈則以攔截低RCS（雷達截面積）值、低空飛行的巡弋飛彈見長。

1990年代成軍的空軍愛國者飛彈系統，經過升級可部署愛三、愛三MSE，以及愛二飛彈，是我國遂行反飛彈作戰的主力裝備。圖為愛國者系統在漢光41號演習實地部署情形。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

而作為我國反飛彈作戰的主力裝備，國軍均定期將系統運回美國原廠接受重鑑測，確保運作無虞，而近年的公開紀錄也顯示，空軍司令部2022年便委請駐美軍事代表團、美國在台協會（AIT）簽訂愛國者系統的技術代表駐台案，從當年10月持續至後（2027）年底止，總經費新台幣24億9240萬4595元，為期5年3個月，平均每月經費接近4千萬台幣。

不過，此次愛二飛彈究竟為何會在發射後不久便爆炸？尚有待軍方進一步釐清。

