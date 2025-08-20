自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

新停火協議釋半數人質換以色列60天停火 哈瑪斯點頭

2025/08/20 10:16

哈瑪斯組織已同意最新的停火方案，將分批釋放半數剩餘人質，換取與以色列停火60天。圖為巴勒斯坦人攜帶麵粉袋，經過一處食品發放點。（歐新社檔案照）哈瑪斯組織已同意最新的停火方案，將分批釋放半數剩餘人質，換取與以色列停火60天。圖為巴勒斯坦人攜帶麵粉袋，經過一處食品發放點。（歐新社檔案照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「半島電視臺」18日報導，哈瑪斯組織已同意最新的停火方案，將分批釋放半數剩餘人質，換取與以色列停火60天；以色列方面尚未回應，不過各方希望能據此展開新一輪談判，推動加薩邁向永久停火。

報導指出，這項由卡達和埃及提出的停火方案，放棄部分導致先前談判破裂的條款。核心內容包括哈瑪斯分批釋放約10名生還的以國人質，並歸還數具人質遺體，換取以色列釋放巴勒斯坦囚犯並停火60天。報導陳述，目前哈瑪斯還掌握約50名以色列人質，其中僅約20人仍在世。

以色列已知悉此事，但尚未做出回應，以色列官員表示，仍在審核這項協議，尚未承諾接受。後續待卡達和埃及調解人員與以方達成協議後，有望以新方案為基礎，展開新一輪停火談判。

哈瑪斯同意新提案後，以色列總理納坦雅胡尚未直接回應協議內容，但表示，哈瑪斯是因感受到以軍準備占領加薩市的壓力，才做出讓步；他強調，人質必須全數獲釋、哈瑪斯必須解除武裝，才有機會結束戰爭。

「衛報」報導，以色列將在本週五前回應哈瑪斯。儘管納坦雅胡的極右翼盟友拒絕任何停火的可能性，並再次暗示他們可能會瓦解他脆弱的執政聯盟，但支持確保以色列人質回國協議的大規模抗議活動正逐步成形，本週末將舉行更多示威活動。

參與調解的埃及外交部長阿布德拉提，18日訪問與加薩接壤的拉法關口時表示，加薩人道危機日益嚴峻，埃及與卡達希望進一步施壓以色列及哈瑪斯，加速達成協議，落實暫時停火，以逐步邁向終止戰爭的目標。

