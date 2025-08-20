俄核子巡洋艦「納希莫夫號」將接旗艦 174枚垂發火力變態在哪？

俄國海軍最大的核動力水面作戰艦「納希莫夫海軍上將號」巡洋艦，近日完成了執行11年的現代化升級計畫，並將開始於北海進行海上測試。（圖片擷取自@Capt_Navy的X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕僅次航空母艦、俄國海軍最大的核動力水面作戰艦「納希莫夫海軍上將號」（Адмирал Нахимов）在完成了執行11年的現代化升級計畫後，開始海上測試。升級後的艦體更換了新式艦砲，傾斜發射的P-700「花崗岩」反艦飛彈，也被174枚以上的垂直發射系統取代；未來該艦計畫將接手同級的「彼得大帝號」，成為新俄羅斯海軍旗艦。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，俄羅斯現代化升級的蘇聯時期核動力巡洋艦「納希莫夫海軍上將號」在停泊近30年後重新返回海上，該艦倚靠著自身兩具核反應爐的動力啟航，將開始進行海上測試；這艘排水量達28000噸的核子巡洋艦，將接替已停航的「彼得大帝號」（Пётр Великий），成為俄國海軍的新旗艦，而後者將計畫被除役。

At last..heavy nuclear cruiser «Admiral Nakhimov» left SevMash shipyard for sea-trials after refurbishing. The ship spent more than 25 yrs at the shipyard.

Courtesy: L.Alekseeva pic.twitter.com/WWPUoRds9U — KURYER （@RSS_40） August 18, 2025

「納希莫夫海軍上將號」是蘇聯時期「基洛夫級」（Киров,代號1144型）巡洋艦的3號艦，蘇聯時期稱為「加里寧號」（Калинин），並在1988年12月服役，其初始的滿載排水量已高達25000噸以上。1991年蘇聯解體後隔年更名，其在1997年執行最後航行後，就一直停泊在白海港口北德文斯克的北方造船廠，直到2014年俄國啟動名為1144.2M的升級計畫。

然而，這一升級就是11年。原本外界預估2018年會完工，但計畫一再延宕，先後推遲至2019年、2020年；到2017年時，塔斯社又稱工程將於2021年完成；後續報導又顯示，服役時間延後至2023年，北方造船廠則在2022年更進一步表示，最快要到2024年才能重返服役；而直到今年2月，該艦重新啟動了2具核反應爐才初見曙光。

不過，又關該艦的現代化升級究竟有多「深度」，仍然存在疑問。目前從外觀及現有資訊來看，旗艦尾的蘇聯130公厘AK-130兩用砲，已被更新為現代的AK-192M艦砲；另外，該艦安裝了不少於174個垂直發射管，以取代如上述影片的傾斜式P-700「花崗岩」反艦飛彈，這將使其比世界上任何其他水面戰艦或潛艇擁有更多的垂直發射管，且可攜帶至多500枚防空、反艦、對地飛彈與反潛武器，有如蘇聯的火力怪獸再現。

