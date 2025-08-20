自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

一夜過後馬路變營區 飛彈發射車守海線

2025/08/20 10:22

海濱公園進行演習，各式軍卡、武器就此操演。（民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕臨近中國9月3日大閱兵，台東市區海邊、台東市四維路一段昨天晚上開始進駐大批軍用卡車，今天凌晨，晨運的民眾突然發現，該路段全被封閉，還有許多迷彩帳蓬遮避軍用設施，連飛彈發射車都升起發射架，軍事迷推測，應是與對岸軍演脫離不了關係。

海濱公園進行演習，各式軍卡、武器就此操演。（民眾提供）海濱公園進行演習，各式軍卡、武器就此操演。（民眾提供）

不只前往海濱公園的道路被封閉，就連台東市湧泉游泳池內也有軍事活動，早上禁止民眾進入晨泳。從高處俯瞰可以發現，四台天弓三型發射車，以迷彩帳遮住射控系統，飛彈發射架已經升起，呈現90度直角發射姿態，一旁還停放雷達車、通信中繼車、電源車、戰術指揮中心等軍用卡車，完整的防空狀態皆已備齊。

海濱公園進行演習，各式軍卡、武器就此操演。（民眾提供）海濱公園進行演習，各式軍卡、武器就此操演。（民眾提供）

軍事迷推測，雖然漢光演習已經結束，但中國北京將在9月3日大閱兵，所有新型導彈、戰機都往北京集結，軍武集結向來有一定威脅性，推測國軍也擔心中共可能藉此閱兵伺機騷擾我方，有力的國防與隨時做好應戰實是重要。

海濱公園進行演習，各式軍卡、武器就此操演。（民眾提供）海濱公園進行演習，各式軍卡、武器就此操演。（民眾提供）

