美標槍飛彈新發射裝置減重4成超輕 獲澳洲訂購161具

澳洲近期斥資9730萬美元大筆訂購161具LWCLU。圖為LWCLU先前在英國進行測試。（圖取自RTX）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國新一代「輕量化指揮發射單元」（LWCLU）逐漸獲多國認可，繼愛沙尼亞、愛爾蘭後，澳洲以9730萬美元（約新台幣29.4億）大筆訂購161具LWCLU，換裝原有發射器後，預計能提升反甲部隊機動性。

美國國防安全合作局（DSCA）19日表示，美國國務院已批准向澳洲政府出售161具「輕量化指揮發射單元」（LWCLU），以及飛彈模擬器、電池、技術手冊、保固服務等，預計總成本為9730萬美元。

LWCLU以現有「標槍」飛彈射控裝置改進而來，其優異的光學觀測效能，亦可作為獨立的情監偵裝置；美軍2021年曾嘗試以「哨兵」（AN/MPQ-64）雷達模擬器與「前進地區防空指管系統」（FAAD/C2）協助追蹤目標，成功透過連線方式，讓LWCLU瞄準並發射「刺針」防空飛彈。

新的LWCLU和舊有CLU發射器相比，體積縮小7成、重量減輕約4成、電池使用壽命增加5成，而日間與夜間觀測距離分別增加3倍與2倍。且這套射控裝置改良內容，還包括更換長波紅外線感測器、更高解析度的螢幕與整合式握把、新的雷射測距儀與標定器，以及對付遠距目標的衛星標定器等，讓單兵能在4.5公里距離外擊殺戰車，比現有CLU的2.5公里來得遠。

此前5月LWCLU在英國測試時，更一舉命中且摧毀4公里外的模擬目標，刷新該款武器系統的最大有效射程紀錄。RTX公司表示，由於「標槍」在烏俄戰爭中表現出色，因此已規劃於2026年底前，每年量產約3960枚「標槍」；並在2030年前，實現每年量產900具LWCLU的目標。

