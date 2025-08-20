中國海警船頻現西南諸島 傳日保安廳派MQ-9B無人機加強監控

日本共同社19日報導，為加強監控中國海警傳，日本海上保安廳已計畫將MQ-9B無人機部署至周邊，防範船隻可疑行徑。（美國通用原子航空系統官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕中國解放軍今年6月罕見派出雙航艦，在日本東南海域展開遠海航行訓練，促使防衛省緊盯動態並公布航跡圖；但在此前，中國海警船在日本西南群島動態就已漸趨頻繁，去年更接近全年無休，引發安全疑慮，為此，傳出日方已派遣數架MQ-9B無人機至周邊地區，監控中共海上動態與潛在威脅。

日本《共同社》19日報導稱，有鑑於中國海警船在日本領海周邊動態艦持續上升，尤其在尖閣諸島（我國稱釣魚台列嶼）周邊，更在去（2024）年創下355天的航行次數、是2012年以來新高，為此，有消息人士指出，日本海上保安廳已將MQ-9B「海上衛士」無人機前派該地區，搭檔有人飛機加強監控中共船隻動態。

報導進一步指出，海保廳4月便派遣MQ-9B無人機前去周邊海域執勤，運用其海面搜索雷達、紅外線光電（EO/IR）感測器，持續識別、追蹤並定位中共海警船，加強分析其活動概況與潛在意圖。

圖為海上保安廳運用MQ-9B無人機進行巡邏監控的機制示意圖。（擷自海上安保廳季刊）

日本海上保安廳從2022年10月起引進3架MQ-9B無人機，進駐日本青森的海上自衛隊八戶航空基地，監控太平洋、日本海海域動態；但有鑑於中共在東海及日本西南海域動態漸頻，海保廳今（2025）年起便在北九州機場測試MQ-9型機起降、操作可行性，並已向美採購2架同型機，拓展其巡邏任務能量。

