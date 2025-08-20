無人艇「有載人」！「中信5號」疑海測意外現身小琉球

中信造船的中信5號無人通用型測試載台昨天意外「有載人」出現在小琉球，不少遊客都目擊這艘造型特殊的無人艇。（民眾提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕無人載具在軍事上的應用越來越受關注，這幾年俄烏衝突戰場上更大放異彩，昨天有人在屏東縣小琉球白沙港外海目擊中信造船打造的無人通用型測試載台「有載人」，待交通輪駛出後，立刻入港，不少遊客大開眼界，直呼「驚喜」。

中信造船的中信5號無人通用型測試載台昨天意外出現在小琉球。（民眾提供）

中信造船去年在安平級巡防艦永康艦、35噸級巡防艇交船典禮時，曾經公開展示正在研製的無人艇，外型相當前衛，表面全塗黑，相較於當時的「樸素」，昨天這艘無人艇不僅載有船員組，塗裝還再進化，加上斗大的「JSSC」及「JONG SHYN NO.5」、「中信5號」等字樣。

正好搭船要離開小琉球並目擊到無人艇待進港的陳姓民眾是直呼「驚喜」，他說，原本還以為是造型獨特的黑色快艇或遊艇，想說「也太帥了」，沒想到仔細一瞧就見到「中信5號」字樣，上網查才知道是無人通用型測試載台，笑稱是「夏日慕小琉球美景而來」。

據中信造船典禮時所公布的無人艇資訊，這艘「通用型測試載台」的全長16.5公尺、寬與高皆為3.8公尺，滿載排水量僅20噸，吃水約1公尺，船速可達30節（約55.56公里）以上，在容納1300公升燃油情況下，續航力達300浬（約555.6公里）以上，據中信造船透露，該艇可自主航行，在缺乏GPS與通信設備輔助情況下還可透過自身電腦運算返航，且此載台用途多元，可依照客戶需求執行掃雷、佈雷，甚至自殺攻擊等任務的潛能。

