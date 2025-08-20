美軍研發自主「空中貨卡」 防範台海戰爭補給中斷

美國新創公司「Grid Aero」公布的聯網自主貨機機隊藝術概念圖。該計畫旨在為潛在的台海衝突，提供一套由大量廉價無人機組成的後勤解決方案，以「機海戰術」反制中國的長程飛彈威脅。（圖：Grid Aero）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為防範台海爆發戰爭時，美軍後勤補給線可能遭中國長程飛彈切斷的致命弱點，美國一家新創公司正開發一款廉價的自主飛行貨機，其核心戰術，是利用龐大的無人機隊「淹沒」戰場，讓中國在經濟上打一場「虧本的消耗戰」。

根據《富比士》（Forbes） 報導，這家名為「Grid Aero」的矽谷新創公司，週一首度公開其僅用六個月就打造出的原型機「Lifter-Lite」。這款被稱為「空中皮卡」的無人機，設計目標是將單一大宗貨物，分散到由數百架廉價小飛機組成的機隊中。

該公司執行長杜波依斯 （Arthur Dubois） 指出，其目標是讓解放軍用價值數百萬美元的防空飛彈，去擊落這些廉價的無人貨機，打一場經濟上划不來的消耗戰。

「Lifter-Lite」原型機酬載能力約450至3200公斤，航程可達3200公里，足以從關島直飛第一島鏈。為壓低成本，該機採用鋁製機身與現成零件，只需不到460公尺的簡易跑道即可起降，並具備完全自主飛行能力以抵抗通訊干擾。機上感測器還能讓機隊共享情資，形成協同作戰網絡。

擔任該公司顧問的前美軍少將馬丁 （Lawrence Martin） 指出，此技術可成為美軍「分散式作戰」的後勤生命線，與軍方近年修復二戰簡易機場、演練偏遠據點作戰的戰術不謀而合。

杜波依斯強調，儘管已與商業物流業者接觸，但公司短期焦點仍完全集中在軍事用途，確保美軍在印太潛在衝突中的後勤韌性。

