北韓「崔賢級」艦內部曝光！ 內裝根本海上飯店、AESA戰系只是裝飾

近日有關北韓「崔賢級」驅逐艦的內部空間畫面罕見的在社群中流出，且透露出許多耐人尋味的地方！圖為金正恩視導該艦的艦橋。（圖片擷取自@La_souris_DA的X帳號／來源:朝中社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕北韓自製的「崔賢級」驅逐艦自4月下水後，一直備受西方世界關注，而近日有關該艦的內部空間畫面卻罕見的在社群中流出，且透露出許多耐人尋味的地方！系列照片透露了該艦的艦橋、戰鬥指揮中心的概略樣貌，起居空間則是相當豪華有如海上飯店，但是艦外的AESA雷達卻被拍攝到並未安裝。

社群媒體近日罕見流出了崔賢級驅逐艦的內部畫面，系列圖中顯示，金正恩親自登艦視察了該艦的艦橋駕駛台、戰鬥指揮中心（CIC）、艦長室，以及官兵寢室，並與艦上人員在寢室進行簡易座談；這也是該艦自今年4月下水後，首度有艦內的視角曝光。

請繼續往下閱讀...

由於北韓礙於艦艇操控資訊外洩，在艦橋及戰鬥指揮中心的畫面，背景都被大面積的模糊化處理，僅剩人員是清晰的，不過外界仍可從依稀的影像概略知道其空間與設備如何配置。

崔賢級聲稱具備主動電子掃描陣列雷達（AESA），不過流出的畫面卻顯示，艦橋雷達處僅剩大面積開口，並用偽裝網遮蔽（圖中紅圈處）。（圖片擷取自@La_souris_DA的X帳號／本報編輯）

另外，值得注意的小端倪是在外拍攝的畫面，崔賢級聲稱具備主動電子掃描陣列雷達（AESA），不過流出的畫面卻顯示，艦橋雷達處僅剩大面積開口，並用偽裝網遮蔽，下水時的雷達疑為裝飾品。

至於其他有關起居空間的照片則完整露出，圖中可見崔賢級艦的艦長室相當豪華，不只有木製地板、家具、氣氛燈外，還有鋪設地毯，另有獨立臥室一間；而軍官的寢室也有沙發、木製書桌，以及明亮的獨立衛浴，甚至疑似還有一台液晶電視，整個空間堪比郵輪飯店；而是基層官的空間也不馬虎，雙層上下舖的設計加上內務櫃設計，說是背包客棧也不為過。

「崔賢級」艦的各起居空間相當豪華，有如海上飯店！內部不只有木製地板、家具，還有鋪設地毯。（圖片擷取自@La_souris_DA的X帳號／來源:朝中社）

當然，北韓在戰艦上大量適用木地板、家具及地毯等可能並非好事，就有網友就質疑，軍艦不適合用大量的易燃物質來處理起居空間，木質家具如果遇到火災相對很容易擴長火勢；而艦橋內部操控台被大面積模糊處理，僅有人員是清晰的，也有網友譏笑表示，以為金正恩將軍是被P圖進去。

「崔賢級」艦的基層官的空間看似也不馬虎，雙層上下舖的設計加上內務櫃設計，說是背包客棧也不為過。（圖片擷取自@La_souris_DA的X帳號／來源:朝中社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法