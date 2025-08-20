北馬其頓接收29輛美製JLTV 總數達67輛強化陸軍機動力

南歐國家北馬其頓15日在陸軍某營區宣示接收最新一批29輛美製的JLTV聯合輕型戰術輪車、全車隊接裝進度逾7成，有效提升部隊機動作戰效益。（北馬其頓國防部官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕南歐國家北馬其頓日前宣布，該國現已接收新一批美製的「聯合輕型戰術輪車」（JLTV），強化陸軍部隊的地面機動戰力；事實上，該國在1990年代獨立後脫離南斯拉夫獨立後，曾與希臘一度出現國名爭議，但近年更名並加入北約組織後持續投資國防，透過軍購來穩定區域局勢、確保國家安全。

北馬其頓國防部15日在該國什蒂普市（Štip）的陸軍桑丹斯基營區，宣示接收最新一批共29的JLTV聯合輕型戰術輪車，除該國總理米克斯基（Hristijan Mickoski）、國防部長米薩伊洛夫斯基（Vlado Misajlovski）外，北馬其頓軍隊參謀總長及美國駐北馬其頓大使艾格勒（Angela Aggeler）皆出席見證。這29輛車預計配賦至陸軍輕步兵營，強化機動戰力。

請繼續往下閱讀...

北馬其頓陸軍的JLTV主要搭載一挺M2A1 .50重機槍，而該國預計採購88輛同型車。（北馬其頓國防部官網）

JLTV是由美廠AM General研發的4x4軍用車輛，目前由美國陸軍、美軍陸戰隊廣泛採用，用以取代部分舊式悍馬車，該車主要有4座的戰術車輛（CTV）、戰鬥支援（CSV）兩構型，並可搭配不同武裝發展成其他衍生車型；該車除了美軍，也獲諸多歐洲盟邦所採用，如英國、立陶宛、波蘭、摩特哥內羅（Montenegro）等。

北馬其頓是在2019年確定向美採購JTLV車輛、總數88輛，並自2022年起分批接收，該國國防部表示，若加計此批29輛新車，目前車隊總數達67輛、接裝進度逾7成5；該部新聞稿則指出，後續將推動特戰裝備、無人機、資安防護設備、步兵武器及個裝，以及聯合火力打擊控制套件（Joint Fire Control Kit）等7項採購，持續提升軍備現代化。

除JLTV外，該國還採購美製史崔克輪甲車，並推動特戰裝備、步兵裝備、資安防護設備，以及無人機系統等多項軍購案，持續提升軍隊現代化。（北馬其頓國防部官網）

前身為馬其頓的北馬其頓（North Macedonia），1991年脫離前南斯拉夫聯邦共和國（Yugoslavia）獨立後，曾因國名問題一度與希臘發生歧異、更為現名，並在2020年3月底正式加入北大西洋公約組織（NATO），是為第30個成員國。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法