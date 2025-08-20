曾與拉奇在社群互嗆 創未來揭國內首款「硬殺」反無人機系統

國內新創無人機廠商創未來19日在官方社群發文，預告將在下月台北國防展擺出最新型的硬殺反無人機裝備。（創未來科技官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍近年積極布局無人機戰力，從配賦軍規無人機，到大買商規無人機，更在漢光41號演習中實操無人載具，展現科技建軍雄心；但有學者指出，軍方反無人機體系仍待改進、「硬殺」手段尤為缺乏。對此，我國除外購攻擊無人機、尋購國內裝備外，先前得標反無人機系統的創未來公司也預告推出相關系統，頗有與Anduril分庭抗禮的意味。

下（9）月將參與年度台北國際航太暨國防展的本土廠商創未來科技，在官方社群發布兩張照片，分別是近似攻擊無人機的新裝備、以及由數十架無人機蜂群為底並寫著"AI Defense. Guadrding Democracy"的示意圖，暗示屆時將在國防展上展出針對攻擊無人機蜂群作戰的「硬殺」手段及反制系統，嘗試在無人機領域爭取更多能見度。

此外，該貼文也預告將展出結合AI科技開發的反蜂群無人機系統。（創未來科技官方Facebook）

創未來公司今（2025）年初曾拿下陸軍「無人機反制系統」採購案，以新台幣9億8千8百萬經費順利得標，預劃今年底前在金門、馬祖等外島和陸軍大本營的桃園龍潭完成各系統設置，建構軍事要地反無人機的干擾「軟殺」能力。

有媒體報導指出，創未來本次參展將以「體系作戰」為核心，以AI和網狀網路 （mesh network）串聯多重感測器、指管平台，打造出「蜂群化」、「多戰區化」，且有自主協同作戰能力的反制體系；另一方面，該公司也將展出反無人機的「T.Interceptor」最新硬殺方案，有效解決無人機蜂群威脅。

創未來執行長王毓駒今年6月曾對美國防公司Anduril的「Pulsar」反無人機系統的電磁脈衝（EMP）效果存疑，引來拉奇本人回覆，並用「NGMI」（創未來不會成功）的重話回應其評論。（擷自Palmer Luckey個人Linkedin帳號）

有趣的是，本月初首度來台演講、會晤國防部長顧立雄並交付國軍首批Altius 600M無人機的美國國防新創公司安杜里爾工業（Anduril Industries）創辦人拉奇（Palmer Luckey），今年6月曾因旗下「Pulsar」反無人機系統影片的真實性，與創未來執行長王毓駒有過筆戰「互嗆」，此次展出相近的蜂群反無人機系統和硬殺裝備，也凸顯出雙方的競爭態勢。

