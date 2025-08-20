海空精準飛彈射擊操演完畢 空軍：將檢討成效

國軍海空精準飛彈射擊操演，發射天弓三型飛彈。（空軍司令部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍年度「海、空精準飛彈射擊」操演結束，空軍司令部今（20）日表示，各類彈藥均按計畫場景執行完畢，期間各項狀況亦依接戰程序應處，成效將由評鑑小組進行檢討。

國軍海空精準飛彈射擊操演，發射天弓三型飛彈。（空軍司令部提供）

空軍司令部今天午間發布新聞稿指出，本次實彈射擊訓練，採立即備戰模式，摒除程序演練，以達驗證部隊實戰化訓練，確保國軍整體作戰能力之目標。

國軍海空精準飛彈射擊操演，發射愛國者二型飛彈。（空軍司令部提供）

本報記者稍早獨家直擊，國軍「海空精準彈藥射擊」演訓凌晨在東部外海火力全開，展現海空聯合作戰實力，卻傳出罕見意外。凌晨5時34分，一枚愛國者二型飛彈發射後僅4秒即自爆，1分鐘後第二枚同型飛彈雖正常發射，但此次事故引起關注，空軍對此尚無說明。

