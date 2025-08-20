俄國4軍機長途繞飛日本海 航空自衛隊派戰機緊盯

日本防衛省統合幕僚監部19日公布俄國軍機動態，指4架俄國軍機當日繞飛日本海空域。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本防衛省統合幕僚監部19日表示，俄國4架軍機昨日白天在日本海一帶繞飛，通過本州、北海道西側外圍空域，其中包括2架Tu-95轟炸機、2架戰鬥機。對此，日本防衛省航空自衛隊中部航空方面隊緊急派戰機升空因應，緊盯俄國軍機動態。

俄羅斯與中國8月初才在日本海進行「海上聯合2025」軍演，包括2艘潛艦在內，共計有9艘軍艦參與。隨後，俄國、中國軍艦編隊結束操演後，各自從日本周遭海域脫離，但有繞行日本之勢。

隨後，日本防衛省統合幕僚監部昨日表示，日方於19日午間掌握4架俄羅斯軍機，從歐亞大陸朝東南方行進，一路飛至新潟縣佐渡島附近轉向東北方，沿著日本本州、北海道領空外圍飛行，隨後從北海道西方空域朝北飛行遠離。



根據日本防衛省掌握資訊，俄軍編隊包括2架型號不明的戰機、2架Tu-95轟炸機。Tu-95是俄國著名的四發動機戰略轟炸機，最高時速可達925公里，最大載彈量可達1萬5000公斤。

對於俄國軍機動態，日本防衛省表示，航空自衛隊所屬中部航空方面隊，派遣戰鬥機緊急起飛監控。

