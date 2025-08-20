限制級
確保數量優勢！日本防相首訪土耳其 擬砸千億軍購土國無人機
日本國防大臣中谷元（見圖）19日訪問安卡拉，與土耳其國防部長古萊爾舉行會談。（彭博資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕日本國防大臣中谷元19日訪問安卡拉，與土耳其國防部長古萊爾舉行會談。日媒《共同社》指出，這是日本國防大臣首度訪問土耳其，雙方就國防裝備與技術合作事宜進行磋商，並針對啟動相關部門對話、促進國防產業交流達成共識。
中谷元19日呼籲，「希望進一步增進國防合作，以應對全球局勢」；古萊爾則回應，「希望共同努力發展國防產業領域的關係」。
《共同社》13日引述多名日本政府相關人士披露，日本政府開始協調在2026年度預算中編列逾1000億日圓（約新台幣203億元）經費，用於採購並部署大量防衛型無人機。近期烏軍頻繁在俄烏衝突中使用的土耳其製低價無人機也被納入選項。
雙方在19日的會談上，對日本自衛隊、土耳其軍隊交流並取得進展表示歡迎，並一致同意持續擴大兩國的國防合作，商定舉行局長級工作磋商，討論具體的合作領域。
中谷元當天也考察了土耳其國防巨頭「土耳其航太工業」（Turkish Aerospace Industries）總部；20日計劃參觀土耳其海軍造船廠、無人機製造商「巴伊卡爾」（Baykar）總部。
日本國防省今年4月成立小組，除針對小型無人機等建置工作，並探討未來作戰方式。1名日本政府高層透露，戰略方針是「量先於質」，首先確保數量優勢，因此計畫先從海外大量採購相對低價的無人機。
