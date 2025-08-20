三總松山分院巡迴醫療 李棟樑丶鍾樹明率隊慰訪肯定

三軍總醫院松山分院長期推動「銀髮照護」與「社區關懷」巡迴醫療活動，獲得各界肯定，圖為今日參與活動的里民依序完成各項健康檢查及諮詢。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕三軍總醫院松山分院長期推動「銀髮照護」與「社區關懷」巡迴醫療活動，獲得各界肯定，中華民國軍人之友社榮譽理事長，同時也是陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑，今日前往北市松山區精忠里區民活動中心，慰問松山分院巡迴醫療活動人員，對三總持續關懷社區里民的熱忱表示肯定。

李棟樑今天是在國防部副部長鍾樹明上將、海軍常務次長黃佑民中將、政戰局長陳育琳中將等人陪同下，前往精忠里區民活動中心，除了關心現場服務人員，也與參與檢查的里民親切互動。

請繼續往下閱讀...

李棟樑榮譽理事長（中）向現場醫護人員表示肯定。（圖：軍聞社提供）

活動中，松山分院醫護人員引導長輩們逐一進行「血壓、血醣、總膽固醇」、「公費BC肝篩檢」、「骨密度測量」、「營養諮詢」等多項檢測項目，熱忱關懷長者們的身心健康；隨後，鍾副部長也頒發禮品犒慰醫護人員辛勞。

李棟樑表示，精忠里鄰近三總松山分院，社區巡迴醫療活動是值得讚許的敦親睦鄰表現，讓高齡及行動不便的長者可以免去舟車勞頓，就近獲得優質的醫療服務，也感謝精忠里賴美旭里長積極協助配合，促成活動順利圓滿。期望巡迴醫療持續深耕地方，讓更多長輩們能享有更好的醫療服務品質。

李棟樑榮譽理事長（中）致贈醫護人員慰問品。右為國防部副部長鍾樹明上將。（圖：軍聞社提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法