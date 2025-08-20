俄飛彈轟烏克蘭 險些擦槍走火！波蘭、瑞典戰機緊急升空

波蘭空軍的F-16戰隼式戰機與瑞典空軍的JAS-39獅鷲戰機（右）一同執行空中巡弋任務。在俄羅斯對烏克蘭發動空襲後，兩國戰機緊急升空，共同保衛北約東翼領空，展現了高度的協同作戰能力。（圖：SAAB/SO Johnson/FAB）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰火險些外溢！俄羅斯遠程航空部隊於18日至19日夜間，對烏克蘭中部波塔瓦 （Poltava） 與克勒曼楚 （Kremenchuk） 地區發動新一波飛彈與無人機攻擊，引發北約 （NATO） 東翼國家高度警戒。波蘭國防部證實，為確保領空安全，已立即啟動防空程序，緊急派遣波蘭與盟國的戰鬥機升空因應。

根據軍聞網站《Army Recognition》 報導，此次緊急升空任務，凸顯了北約整合空防網絡的高度協同作戰能力。波蘭空軍的F-16戰隼式 （F-16 Fighting Falcon） 戰機，與部署在波蘭馬爾堡空軍基地、隸屬瑞典的JAS-39獅鷲 （JAS-39 Gripen） 戰機，無縫地並肩執行了此次巡弋任務。

波蘭的F-16機隊是其「快速反應警戒」部隊的骨幹，而瑞典的獅鷲戰機則以其輕量化、高機動性與低作戰成本著稱，兩者形成完美互補，確保北約東翼能對區域威脅做出即時反應。

報導分析，此次事件再次證明，俄羅斯對烏克蘭的攻擊，其後果已直接延伸至北約的集體安全。類似8月18日晚間這種快速、協同的反應，正是北約嚇阻戰略可信度的基石。

這次緊急升空，不僅是向俄羅斯發出明確的威懾信號，也透過展現北約的保護措施，安撫了前線國家當地民眾的緊張情緒，再次強化了波蘭作為聯盟「盾牌」與前線國家的關鍵角色。

