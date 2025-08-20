軍武新知》奇怪的魟魚飛機 美商「克隆遊騎兵」可無人加油、發射飛彈

美國國防廠商奎托斯持續研發一款外型獨特的無人空戰加油機，名為「克隆遊騎兵」並在網站上發布了該機的運作概念圖。（圖片來源：Kratos Defense）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕這是一項「改變遊戲規則的伙伴加油機」，美國防廠商奎托斯（Kratos Defense）近期默默公布了一張外型獨特的飛機在執行多用途作戰，該公司證實這是一款名為「克隆遊騎兵」（Clone Ranger）的概念加油機，其雙機體的外型可搭載更多彈藥與偵測裝置，而發動機則位於中間內凹處，外觀扁平，頗像是一隻張嘴覓食的魟魚。

根據軍聞網站《THE WARZONE》報導，美國國防廠商奎托斯自2020年以來，持續研發一款外型獨特的無人空戰加油機，並在網站上發布了該機的運作概念圖；圖中的飛機能夠在機身內、外攜帶彈藥和感測器，並具備內建加油功能，這款飛機採用高度模組化設計、成本較低，不過網站並未公布其他細節。

It's look like Sabre Warrior UCAV concept from Lockheed Martin in 1997 pic.twitter.com/qGH5Ppbnr8 — 笑脸男人 （@lfx160219） August 19, 2025

報導表示，奎托斯公司證實，這架無人機被命名為「克隆遊騎兵」，並已到達概念設計的成熟期。該機設計上擁有「兩個大型並列的載荷艙」，用於在爭奪空域中提高殺傷力、續航能力和生存力，兩個機體的前方配置了偵測器，用於應對多種威脅；同時，機翼下方的掛架，也能額外攜帶更多掛載；至於發動機艙則內凹於兩個機體彈艙的中間。

從渲染圖可見，「克隆遊騎兵」可投放各式飛彈、炸彈，而其感測器可地面目標及殲-20等匿蹤戰機進行掃描。在實際掛載模擬上，其左側彈艙可投放一枚GBU-39/B小直徑精準導引滑翔炸彈和一枚ADM-160微型空射誘餌（MALD）；右側彈艙則可發射一枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）；而機翼下方的掛架上還可另外掛載AIM-9X響尾蛇飛彈。

「克隆遊騎兵」名稱中的「克隆」是指其長約30英尺（約10.2公尺）的小巧尺寸，以及其對模組化、低成本和可生產性的關注；「遊騎兵」則象徵了其預期能夠在短至4000英尺（約1219.2公尺）的跑道上起降，預計航程為1900至2200浬（約3518至4074公里）。

