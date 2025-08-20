以無人機曾闖德黑蘭！以色列再爆開發「空中鐵束」雷射

以色列F-16戰機發射「暴怒者」（Rampage） 空對地飛彈。以色列國防巨擘埃比特系統公司官員證實，在與伊朗為期12天的戰爭期間，曾「大量使用」此款飛彈。（圖：以色列航太工業 IAI）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列國防巨擘埃比特系統 （Elbit Systems） 證實，正為以色列空軍開發一款機載版的「鐵束」（Iron Beam） 高能雷射武器，旨在將地面成功的反無人機雷射系統，推向空中作戰平台。

根據《航空週刊》（Aviation Week Network） 報導，埃比特執行長馬赫利斯 （Bezhalel Machlis） 在公司第二季財報會議上表示：「我們正為以色列空軍開發一款機載高功率雷射解決方案，其他國際客戶也對此展現了高度興趣。」

請繼續往下閱讀...

報導更驚人地揭露，埃比特官員證實，在以色列與伊朗為期12天的戰爭期間，該公司的武器已被大量投入實戰。其「荷梅斯900」（Hermes 900） 無人機曾掛載不同酬載，在伊朗首都德黑蘭上空執行任務；而與以色列航太工業共同開發的「暴怒者」（Rampage） 空射飛彈，也被「大量使用」。

儘管部分國家因加薩戰爭的行為，而對與以色列公司交易有所遲疑，但埃比特的業務似乎並未受影響。該公司第二季銷售額增長20%至19.7億美元，訂單總額更攀升至238億美元。

馬赫利斯指出，公司看到的商機比以往任何時候都多。埃比特近日更披露，已與一個未具名的歐洲國家，簽署了一份為期五年、價值16億美元的合約，提供包含遠程打擊、電子作戰與滯空攻擊彈藥等系統。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法