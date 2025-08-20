自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

德國大撒幣建軍！ 17年內將投入12兆買先進裝備

2025/08/20 16:28

德國政府計畫在今年起算17年內，投入3550億歐元（約新台幣12兆5134億元）採購各式先進武器，圖為德國聯邦國防軍豹2戰車參與實兵演習。（法新社檔案照）德國政府計畫在今年起算17年內，投入3550億歐元（約新台幣12兆5134億元）採購各式先進武器，圖為德國聯邦國防軍豹2戰車參與實兵演習。（法新社檔案照）
羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕德國政府19日宣布一項長達17年的建軍計畫，宣示自今年起至2041年，將投入3550億歐元（約新台幣12兆5134億元）採購各式先進武器，外國軍聞網站《Defense Blog》報導，這也體現了德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），欲將德國聯邦國防軍打造為歐洲最強軍隊的承諾。

根據德國政府公告資訊，德國政府已於18日提交明年度聯邦預算草案予國會，並制定了未來十餘年的新式裝備、車輛、武器系統的範疇。據統計，今年度軍事採購預算約82億歐元（約新台幣2890億元），但明年可望大幅增加至223億歐元（約新台幣7860億元）。

根據《Defense Blog》報導，除了上述兩個年度的採購金額，德國政府還引入了預算承諾授權（Verpflichtungsermächtigungen），從2027年到2041年有效，總金額高達3250億歐元（約新台幣11兆4559億元），讓國防部得以採購軍機、戰車、艦艇等主要裝備系統，若加上2025、2026年預算，總金額達3550億歐元。

雖然這項前所未見的鉅額採購計畫，與梅爾茨期望德國聯邦國防軍可於歐洲防務之中，發揮主導作用，並將資源集中於武裝部隊，達到得以全面作戰的準備與先進技術水準相符。不過，由於此案將持續到2040年代，能否順利獲得國會支持，尚待觀察。

