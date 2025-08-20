美軍警告：中國為2027具備奪台能力 大幅擴建核武庫規模

中國解放軍海軍的094A型晉級核動力彈道飛彈潛艦。美軍警告，中國正為2027年具備犯台能力而快速擴張其核武庫，五角大廈更評估，若攻台失敗威脅政權，北京恐將不惜首先動用核武。（路透社檔案照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》20日報導，儘管北京當局一再重申其「不首先使用」的核武政策，但美國軍方與武器管制專家警告，中國正以前所未見的速度，大幅擴張其核武庫的規模與能力。美國戰略司令部司令更直指，中國領導人習近平要求解放軍在2027年前具備奪取台灣能力的指令，正驅動著這場涵蓋陸、海、空三位一體的核武建設。

五角大廈：若攻台慘敗 習近平恐先丟核彈

據該報導，中國國防部在回應質詢時，重申其堅持「防禦性的核戰略」與「不首先使用核武」的政策，並反對任何旨在「抹黑」中國的「中國核威脅」論調。

然而，五角大廈在其年度中國軍力報告中，對北京的公開立場提出質疑。報告評估，中國的戰略很可能包含，在回應威脅其核力量生存的常規攻擊時，採取「首先使用核武」的選項。五角大廈更進一步警告，若在台灣的常規軍事行動中遭遇慘敗，「嚴重威脅」到共產黨政權的生存，北京也很可能考慮首先動用核武。

報導提到，這場不透明的擴張，其規模與速度已引發高度警覺。總部位於芝加哥的非營利組織《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists） 估計，中國已累積約600枚核彈頭，並正興建約350座新的飛彈發射井。

《原子科學家公報》的評估指出，解放軍目前擁有約712座陸基飛彈發射器，其中多達462座能夠裝載「可觸及美國本土」的飛彈。

五角大廈則預測，尋求建立從低當量精準打擊飛彈到百萬噸級洲際彈道飛彈完整武力的解放軍，到2030年將擁有超過1000枚可供作戰的核彈頭。這場快速且不透明的核武擴張，已讓外界對其「不首先使用」承諾的真實性，打上一個巨大的問號。

