軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

以色列玩真的！ 攻佔加薩市在即 軍方徵召5萬名後備軍人

2025/08/20 16:39

以色料軍方將為攻佔加薩市徵召後備軍人。圖為流離失所的巴勒斯坦人18日帶著家當駕車逃離加薩走廊北部，以免捲入以國攻占加薩市的戰火。（路透）以色料軍方將為攻佔加薩市徵召後備軍人。圖為流離失所的巴勒斯坦人18日帶著家當駕車逃離加薩走廊北部，以免捲入以國攻占加薩市的戰火。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯張沛元／綜合報導〕以色列軍方1名官員20日表示，軍方將在計劃中的攻佔加薩走廊（Gaza Strip）最大城、位於北部的加薩市（Gaza City）的行動展開前，徵召5萬名後備軍人；但屆時在攻佔加薩市的行動中出任的部隊，仍將以現役軍人為主。

該軍官說，未來數日可能就會發出此一徵召通知，後備軍人將於9月報到。

這名不具名軍官告訴記者，值此新階段，被動員的部隊大部分是現役軍人，而非後備軍人；被徵召的後備軍人可能在空軍、情報部門或扮演支援角色，也可能取代現役軍人派駐於加薩外。

