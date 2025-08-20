愛二飛彈提前引爆？專家紀東昀：可能是安全機制觸發

國軍在今日海空精準飛彈射擊操演之中，發射愛國者二型飛彈。（空軍司令部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍採取立即備戰模式、摒除程序演練的年度「海、空精準飛彈射擊」操演結束，不過，本報獨家直擊，愛國者二型飛彈在東部外海發射4秒後自爆，軍事專家紀東昀今（20）日受訪指出，他觀察該枚飛彈並無滾轉、彈道變形，因此可能是飛彈系統本身預設的「安全機制」觸發，狀況處理也符合實戰化訓練精神。

針對今天凌晨本報獨家直擊，愛國者二型飛彈在東部外海發射後四秒自爆，軍事專家紀東昀今天受訪指出，這可能是飛彈本身的安全機制所啟動。他說明，愛二的接戰模式是「上下鏈」，飛彈發射後需要維持全程控制，除雷達會持續更新目標位置，飛彈本體也會將偵測到的資訊回傳。

紀東昀指出，愛二飛彈具備預設的安全秒數，在飛彈脫離掌握或目標消失時，就會自動引爆。據他觀察，該枚飛彈沒有滾轉、彈道也無變形，飛行路線穩定，因此研判並非彈藥老舊問題，而是安全機制的正常啟動。

紀東昀強調，這是演訓中會遇到的情況之一，也符合「實戰化訓練」原則，如同真實接戰過程中可能出現電子、天候干擾或其他因素導致飛彈發射後「脫鎖」，系統就會啟動安全機制，或若該枚飛彈本身出現異常，也須立即補上一枚。

針對這起事件是否與彈藥老化有關？紀東昀指出，愛二飛彈早期彈體確實是1990年代產物，服役時間已逾30年。國軍通常會在年度實彈演習中，優先將這類年份較久的彈藥納入射擊項目，這些彈藥目前仍有庫存，若重新維護並不划算，因此藉由演習過程將其消耗是合理選項。

至於外界質疑國軍演訓出狀況，紀直言，實務上，國軍不可能每年都拿最新彈藥打，庫存裡那些老彈若從未實射，就不可能知道實際狀況，年度實彈演習其實也是一種「抽檢機制」，若近年優先射擊的是90年代的彈藥，並發現狀況，就會進行整批處理與重新檢整。

民進黨資深國防立委王定宇也說，年度海空精準飛彈射擊訓練，採取實彈、實戰化接戰演練，針對彈藥空中引爆，他指出，我國擁有各類型愛國者飛彈，也有美國相關技術協助與顧問進駐台灣協助各類彈體的妥善率，相信國防部會與美方立即找出原因。

王定宇強調，所有演習都會狀況，容忍狀況的存在、針對狀況進行改善，這才是誠實處理狀況、提升戰力的好方法。

