【影】烏軍殺手鐧！「紅鶴」飛彈實戰痛擊俄羅斯

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在烏克蘭國產的「紅鶴」（Flamingo） 遠程巡弋飛彈曝光後不久，開發商「火力點」（Fire Point） 已向烏克蘭媒體證實，這款武器早已投入實戰，並公布了測試與實戰發射的影片，其高達1150公斤的彈頭重量，也首度揭露。

根據烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，開發商向媒體獨家披露，「紅鶴」飛彈的設計聚焦於三大關鍵：射程、彈頭尺寸、以及快速部署與發射能力。報導證實，其射程超過3000公里，彈頭重達1150公斤，且具備抗俄羅斯電子戰干擾的能力。

一名公司代表更向烏克蘭國家通訊社 （Ukrinform） 補充，其最高時速可達950公里，部署至發射僅需20至40分鐘，且成本僅為美製「戰斧」（Tomahawk） 飛彈的約五分之一。

這款武器最早由《美聯社》攝影記者盧卡茨基 （Efrem Lukatsky） 於8月17日披露已進入量產。烏克蘭媒體指出，「紅鶴」飛彈投入實戰已有一段時間，並在打擊俄羅斯境內指定目標時，展現了高效率。

發展國產遠程武器，對烏克蘭的防禦戰略至關重要，因為西方夥伴在交付足夠武器方面一直進展緩慢。總統澤倫斯基四月時曾表示，前線上使用的武器，已有超過40%為烏克蘭製造。

