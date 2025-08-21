美軍打造無人艦隊對抗中國受挫！海測突熄火、失控互撞影片曝

《路透》20日披露獨家消息和影片，美國海軍7月在加州外海測試無人艦艇，發生突然熄火和互撞等事故。（路透）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因應中國解放軍海軍崛起和日益擴張的威脅，美國軍方正在打造高效率的無人艦隊，但這項計畫似乎進展受挫。《路透》週三（20日）披露獨家消息和影片，美國海軍今年7月在加州外海測試無人艦艇時，發生突然熄火和互撞等事故。

《路透》 20日公開一支影片，主要有兩段畫面，其一為第三視角，畫面左側一艘無人艇似乎失控，加速朝另一艘無人艦艇衝，最終迎面撞上；而被撞的那艘無人艦艇似乎是熄火，在海上動也不動，沒有做出閃避動作，任由失控的無人艇撞過來。第二段畫面則是被撞無人艇的第一視角，畫面右側突然竄出失控的無人艇撞上來。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，這支影片記錄的是上個月美國海軍在加州外海的無人艦艇測試，原本是要展示五角大廈頂尖的海上無人艦艇，卻有一艘艦艇疑因意外故障熄火。當人員正在遠端處理故障問題時，另一艘無人艇竟然直接撞上熄火的船隻右舷。

知情人士透露，這起先前未通報的事件涉及美國新創軍工企業「薩羅尼科」（Saronic Technologies）和致力打造AI無人載具的海事技術公司「黑海」（BlackSea Technologies）。知情人加碼爆料，數週前，在另一場海軍測試中，一艘被拖曳的黑海科技公司無人船突加速，導致支援拖曳的艦艇翻覆，船長被拋入水中受傷。

另據一名消息人士指稱，前面提到的2起事件起因於軟體故障和人為操作失誤。《路透》指出，美國海軍、薩羅尼克公司和黑海科技公司對相關事件均拒絕置評。

報導指出，美國軍方高層看到無人機艦在烏俄戰爭起到至關重要的影響後，已多次表示要建立一支強大的空中和海上無人機艦隊來應對中國在太平洋地區的擴張野心，並嚇阻北京入侵台灣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法