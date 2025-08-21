自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

美軍兩棲運輸艦沖繩近海失火！燃燒12小時後撲滅 2水手輕傷

2025/08/21 09:02

「紐奧良號」的火勢在日本時間21凌晨4點撲滅，此事件共造成兩名水手受傷，目前已接受治療。（法新社）「紐奧良號」的火勢在日本時間21凌晨4點撲滅，此事件共造成兩名水手受傷，目前已接受治療。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍聖安東尼奧級兩棲運輸艦「紐奧良號」（USS New Orleans，LPD-18）20日傍晚在日本沖繩附近海域失火，日方獲報後出動艦艇協助滅火。在經過徹夜滅火後，「紐奧良號」的火勢在日本時間21日凌晨4點撲滅，此次事件共造成兩名水手受傷，目前已接受治療。

美軍第七艦隊發表聲明指出，紐奧良號20日下午4點左右、停泊在沖繩縣宇流麻市白灘（White Beach）海軍基地附近海域時，突然因不明原因起火，火勢經過徹夜灌救，於21日凌晨4點撲滅，起火原因仍在調查中。

第七艦隊表示，此次滅火行動除了動員同級兩棲運輸艦「聖地牙哥號」（USS San Diego, LPD 22）的官兵支援，日本海上自衛隊、日本海上保安廳，以及美國海軍下轄的沖繩艦隊行動司令部等多個單位，也都對滅火行動提供關鍵支援。事發過後，「紐奧良號」有兩名水手受到輕傷，被轉送到「紐奧良號」艦上的醫療室治療。

另據《Military Times》報導，一位不願透露姓名的國防官員表示，火勢似乎被控制在靠近艦艏的中層甲板，此次火災有多個甲板受到影響。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中