震撼彈！李在明首提朝鮮半島「無核化三階段方案」
南韓總統李在明表示，南韓政府將朝著「朝鮮半島無核化」方向，推動北韓核問題政策。（美聯社資料照）
羅添斌／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統辦公室21日發布總統李在明日前接受日媒《讀賣新聞》專訪的摘要資料，李在專訪中表示，南韓政府將朝著「朝鮮半島無核化」方向推動北韓核問題政策，計劃透過「凍結、縮減、廢棄核武器與飛彈」三階段實現無核化目標。
據《韓聯社》報導，李在明將於23日起訪問日本，並與日本首相石破茂舉行會談。藉此《讀賣新聞》特於19日對李在明進行專訪。
在被問及「若美國、北韓對話方向為默許北韓擁核將對南韓不利，對此有何看法」時，李在明作出如上表述。他表示，南韓政府將在與美方保持緊密合作的基礎上，通過積極對話，致力於為凍結、縮減和廢棄北韓核武創造條件。這是李首度公開提出「無核化三階段方案」。
對於北韓政策走向，李在明表示，與其採取對抗性政策，不如探索兩韓和平共處、相互認可與尊重的共同繁榮之道。南韓有必要率先敞開對話之門、開拓合作管道，以緩解敵意。
李在明強調，朝鮮半島和平與穩定不僅關係到南韓自身，也關係到包括日本、中國和俄羅斯在內東北亞地區的和平與穩定。他認為，北極航道開發計畫將有望為美、俄、日、北韓、南韓五方合作創造機會。
另談及韓中關係，李在明表示，韓中兩國地理位置相近、經濟互補，是密不可分的鄰國關係。韓中關係兼具競爭、合作、對抗和對立等多重因素，需要綜合考慮各層面因素，妥善處理兩國關係。
