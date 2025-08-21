拖式飛彈直接拉到大甲溪實彈射擊 「天馬操演」首度在駐地實戰操練

陸軍十軍團昨天在大甲溪陣地實施「天馬操演」，執行拖式飛彈實彈射擊；圖為拖式2B飛彈射擊。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍各部隊每年都會進行拖式飛彈的實彈射擊，但以往的實彈射擊地點都在屏東，今年則是首度採取「部隊在哪裡，射擊就在哪裡」的駐地射擊訓練模式，擔負中部地區防衛重任的陸軍十軍團，昨天就在台中大甲溪北岸陣地實施拖式飛彈射擊，以實地、實裝、實兵的模擬實戰射擊方式，使官兵更加熟悉射擊流程及操作要領，強化部隊整體作戰能力。

我國共向美國採購1700枚TOW-2B RF飛彈，已依計畫程運交台灣。TOW-2B飛彈為「無線射頻導引」（RF）構型。TOW-2B飛彈除了射程可達4500公尺，更具備「頂攻」機制，能對敵裝甲車輛、加固碉堡，以及人員登陸艦艇造成威脅，有效強化陸軍灘岸反裝甲、反人員登陸的作戰能力。

陸軍拖式2A及2B型飛彈的實彈射擊訓練，均以「天馬操演」為射擊任務的代號，北部六軍團丶中部十軍團及南部八軍團，今年均已實施過「天馬操演」，拖式飛彈車也納入各軍團所屬聯兵旅在進行戰備偵巡時的參與部隊，民眾不時可以在街道上發現拖式飛彈車的身影。

軍方人士今天指出，「天馬操演」以往的實彈射擊地點都在屏東，但十軍團今年首度將射擊地點，拉到部隊駐地附近的台中大甲溪北岸陣地實施拖式飛彈射擊。昨天執行拖式飛彈射擊的部隊，包括有陸軍機步234旅、裝甲586旅，陸軍司令呂坤修上將更是親赴現場視導。

十軍團指出，本訓練旨在強化反甲部隊作戰效能，同時磨練射手對於武器熟悉度及射擊精準度，並熟稔灘岸戰場環境。此次訓場規劃考量部隊駐地位置、場地安全及地區民情等重點，以實地、實裝、實兵之模擬實戰射擊方式，使官兵更加熟悉射擊流程及操作要領，強化部隊整體作戰能力；另為維護射擊安全，協請地區的憲、警、調及海巡等單位，負責陣地外圍道路及周邊海域安全維護，確保射擊任務順利執行。

拖式2B飛彈命中目標。（圖：軍聞社提供）

