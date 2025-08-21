中國解放軍出動27機艦擾台 國軍嚴密監控

中國解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾，國防部今（21）日上午公布共軍動態，自昨清晨6時至今清晨6時止，合計偵獲共軍各型軍機22架次、軍艦5艘，持續在台灣周邊海空域活動，其中有15架次軍機逾越台海中線，侵擾台灣北部及西南空域。

據國防部示意圖，共軍自昨晚11時許至今晨6時前，共軍出動主戰機及無人機等16架次，其中9架次跨越海峽中線，進入台灣北部及西南防空識別區（ADIZ）；另於今凌晨2時30分至8時35分，再出動6架次主、輔戰機在我西南空域活動。

請繼續往下閱讀...

另外，共軍5艘軍艦持續在台海周邊活動。

為維護國防安全，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控，適切應處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法