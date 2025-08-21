國防支出突破9千億大關 專家：國軍應優先投資指管、無人機等3大項目

陸軍今年7月舉辦漢光41號演習期間，首度曝光並投入部署的微型無人機。（中華民國陸軍官方Facebook）

〔記者陳治程、涂鉅旻／台北報導〕為加強中國軍事擴張、同時因應美國「對等關稅」政策擴大投資，總統賴清德已宣誓明（2026）年國防預算要達GDP百分之三以上，而下年度國防支出更突破9千億台幣大關，但各項軍費大小，建案順序已成大哉問。業界人士指出，若要擴大軍事投資，我國可優先著眼防空指管升級、擴大彈藥庫儲，以及反無人機體系三大面向著手。

強化防空預警、整合指管體系

知情人士分析，我國近年積極以「不對稱作戰」架構強化戰備，面對解放軍機、艦如消耗戰般的「灰色地帶襲擾」，故在防空預警能力及指管體系提升部分尤為重要，他舉例，去年獲美出售的TPS-77/78防空預警雷達，以及我軍持續爭取的E-2D空中預警機，均是符合不對稱戰力邏輯的軍事投資，可望抵銷解放軍飛彈的數量優勢，提高戰時生存率。

我國自美國洛馬採購的TPS-77雷達。（洛克希德．馬丁官網）

不過，有鑑於台灣在美國「對等關稅」政策下的衝擊，國防部長顧立雄5月曾在立法院備詢時透露，軍方有同時評估以「商售」管道推動軍購的可能性，這也使得空軍可能藉此買入商規改裝軍用預警機的傳聞，一度在媒體間流傳。

此外，熟悉台美軍事交流的人士則認為，空軍盱衡美軍愛國者防空系統操作經驗，有意導入的「整合式戰鬥指管系統」（IBCS），也是可促進我軍指管整合的潛力選項。他指出，該系統「即插即戰」、兼具「射擊指揮」的優勢，除愛國者系統，對我國已成軍的「海馬士」系統、將接裝的NASAMS系統都有整合效益，滿足更高效率的戰場資源管理。

圖為諾格、南韓空軍和駐韓美軍，今（2025）年初在南韓烏山空軍基地展出的「整合戰場」（BattleOne）活動情形，當中就包含我國空軍有意引進的IBCS系統。（諾斯洛普．格魯曼提供）

自主補充彈藥庫儲 提升戰備能量

知情人士進一步分析，若要備戰，彈藥庫儲的提升也是一大重點，他舉先前來台設辦公室的諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）為例，該公司有意聯手軍備局和國內廠商，建立30鏈砲、120公厘戰車砲的自主產能，若此策能成行，對於國內的軍工產業發展是一大利多。

陸軍裝訓部7月10首度安排M1A2T主力戰車實彈射擊。隨著成軍規劃逐步明朗，訓練用、戰備彈藥需求也隨之而生。（本報資料照，記者田裕華攝）

據了解，為落實120公厘戰車砲彈在地生產，軍備局後續擬藉國內招標，協助國內、外廠商對接，聯手建立戰車砲彈產線；另為配合M1A2T戰車成軍規劃，該產線經費有機率編入明（2026）年度國防預算，而相關細節有待預算書下周送至立法院審查後，才會更明朗。

反無人機系統建置要「軟、硬」兼施

知情人士提到，國軍近年大舉採購無人機，組建新興兵力，同時加速部署無人機反制系統，但綜觀國軍現有反無人機系統，基本上都聚焦在「軟殺」干擾，「硬殺」手段部分則乏善可陳。他直言，若國軍要真正強化反無人機能量，市面上已有不少硬殺系統的現成方案可參考，使人員、營區安全防務更緊密。

考量國內反無人機硬殺手段不足，憲兵指揮部有望率先採購M-ACE系統，強化相關威脅反制能量。（擷自諾斯洛普．格魯曼Youtube影片）

本報先前報導，為強化現行無人機反制系統「軟殺」之不足，憲兵指揮部已計畫向美採購3套「硬殺」的M-ACE無人機反制系統，強化總統府周邊的衛戍防護網。

圖為德國萊茵金屬的「天空突擊兵」輪式防空砲車。（德國萊茵金屬官網）

另一方面，前空軍愛國者飛彈營長周宇平則指出，國軍現行反無人機硬殺手段不足、現有裝備僅35快砲能擔負此任務；對於後續裝備籌獲方向，他則以德國萊茵金屬的「天空突擊兵」（Skyranger）輪式防空砲車為例，認為國軍後續可參酌此系統，籌獲能伴隨掩護的機動式防空系統，滿足相關建軍備戰需求。

