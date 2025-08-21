仁壽山實彈操演震撼登場！陸軍阿帕契、黑鷹聯手突擊車展現火力

陸軍航空特戰指揮部今天在屏東仁壽山靶場展開年度例行實彈射擊訓練，場面震撼。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕陸軍航空特戰指揮部今天在屏東仁壽山靶場展開年度例行實彈射擊訓練，場面震撼！空中由AH-64E阿帕契攻擊直升機以M230 30公釐鏈砲及2.75吋火箭彈精準轟炸目標，火光四射；UH-60M黑鷹直升機則模擬機槍掃射，展現強大地面壓制能力。地面部隊同步出動突擊車，執行高速突擊任務，展現陸空聯合作戰的強悍戰力。

清晨靶場上空，兩架阿帕契直升機低空盤旋，30公釐鏈砲連續開火，伴隨火箭彈呼嘯而出，精準命中靶區，爆炸聲響徹山谷。黑鷹直升機隨後登場，模擬機槍掃射，支援地面部隊推進，展現靈活機動性。地面突擊車則以迅雷不及掩耳之勢衝鋒，搭配步兵火力，模擬殲敵場景，戰術配合流暢，令人目不暇給。

軍方表示，此次操演旨在檢驗部隊戰備能力，強化陸空協同作戰效能，確保國軍在多維戰場中的應變能力。現場指揮官強調，阿帕契與黑鷹直升機的火力與機動性，搭配地面突擊車的快速反應，是國軍捍衛領土的堅實後盾。

軍事粉專Taiwan Adiz表示，訓練全程依標準作業程序執行，安全措施滴水不漏，展現國軍嚴謹紀律。仁壽山靶場因地形複雜，成為模擬實戰的理想場地，吸引不少軍事迷遠眺操演盛況。

航特部在屏東仁壽山進行演訓。（記者蔡宗憲攝）

