美國海軍1架「超級大黃蜂」戰機意外墜海 飛行員彈射

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰機在維吉尼亞州海岸附近飛行時墜海，飛行員彈射逃生。

「美國海軍研究協會新聞」（USNI News） 報導，美國東部時間20日上午9時53分左右，1架隸屬於第83戰鬥攻擊機中隊（VFA-83）的「超級大黃蜂」戰機，在維吉尼亞州海岸附近執行例行訓練飛行任務時發生意外，戰機不明原因墜海，1名飛行員彈射逃生。

美國海軍立刻組織搜救力量抵達現場，飛行員於美東時間上午11:21左右獲救，並被送往當地醫院接受進一步醫療評估，目前這架「超級大黃蜂」戰機仍在墜毀水域。

美國海軍第83戰鬥攻擊機中隊又被稱為「狂暴者」，其基地位於維吉尼亞州的奧希阿納海軍航空站，該中隊是「艾森豪號」航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower CVN-69）打擊群航空聯隊的一部分，隸屬於美海軍第3艦載機聯隊。

2024年7月，「狂暴者」中隊結束了為期9個月的部署任務返國，這次部署幾乎全程在紅海地區。在部署期間，美海軍第3艦載機聯隊執行了超過1.38萬架次的飛行任務，「狂暴者」及其他部隊還參與了「繁榮衛士行動」（Prosperity Guardian）行動，保護商船免受葉門叛軍的襲擊。

