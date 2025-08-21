【影】北韓飛彈基地深藏不露 美智庫報告揭露它藏了10年才曝光！

〔記者陳治程／綜合報導〕美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）20日表示，北韓在距離中國邊界約27公里處的新豐洞（신풍동, Sinpung-dong）內，藏有一處秘密的彈道飛彈基地、而這只是境內基地的冰山一角；衛星圖像更指出，這處距離首爾340公里的據點還在發展中，辨識難度相當高。

美國CSIS智庫報告寫道，這處位於平壤北道、距中朝邊境約27公里的飛彈基地，2003年現蹤後、2004年開工並自2014年啟用，但今（2025）年7月才被研究團隊揭露，藉由知情人士訪談、文件解密，輔以衛星影像等開源資訊交叉確認其存在。

美國CSIS智庫20日指出，其研究團隊近期確認在中朝邊境約27公里處的北韓新豐洞發現一處神秘的彈道飛彈基地，不只非該國境內唯一的同類型基地，規模甚至還在擴張中。（美國CSIS智庫X帳號）

報告強調，新豐洞是北韓境內約15至20處未公開飛彈基地之一，這些基地具旅級部署能力，能配備6至9枚搭載核彈頭的洲際彈道飛彈，附帶發射車及大量兵力。

不過，新豐洞與其他基地不同之處在於附近沒有發射台、防空系統，不排除是為採用固態燃料的機動式ICBM所設計。這類飛彈可由大型卡車載運、放列並發射，不只部署速度快且隱蔽性高，一旦爆發衝突即可隨時發射，是可劍指美國本土的特殊威脅。

美國前國安會官員、韓裔美籍的報告共同作者車維德（Victor Cha）示警：「這完全不是好消息。北韓幾乎不需準備時間就能發射，使得在起飛前將其摧毀變得困難。」，此外，北韓經常將ICBM存放在靠近中國邊境的西北部地區也是刻意為之，提升美軍將其摧毀的難度。

