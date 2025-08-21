俄羅斯為烏克蘭和平設前提 要求擁有否決權

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左）與總統普廷。拉夫羅夫猛烈抨擊歐洲，指控其試圖操縱美國總統川普，並為烏克蘭的和平設下「俄羅斯須有否決權」的苛刻條件。（法新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在歐洲國家積極規劃向烏克蘭派遣「再保證部隊」之際，俄羅斯對此大潑冷水。俄國外交部長拉夫羅夫 （Sergei Lavrov） 不僅痛批歐洲領袖正試圖以「笨拙且不道德」的方式操縱美國總統川普，更強硬表態，任何安全保證若無莫斯科的參與及否決權，都將是一條「走不通的路」。

根據英國《每日電訊報》 報導，拉夫羅夫表示，一個「非常好的範例」是2022年的伊斯坦堡框架，當時的草案賦予了包括俄羅斯在內的聯合國安理會五個常任理事國，對烏克蘭安全擁有否決權，但該提案最終遭基輔拒絕。

請繼續往下閱讀...

歐洲派兵計畫曝光 美提供空中支援

報導指，拉夫羅夫此番言論，無疑是直接打臉由英法主導、約10個歐洲國家準備參與的派兵計畫。該計畫旨在於和平協議簽署後，派遣部隊進駐烏克蘭非前線地區，並由美國提供空中支援與情報後盾。

川普19日才剛在專訪中，為「歐洲出兵、美國空中支援」的模式開綠燈，稱「我們願意在空中方面幫助他們」。然而，克里姆林宮早已拒絕北約部隊進入烏克蘭，幾乎肯定也會反對西方空軍在其邊境附近活動。

與此同時，戰場緊張情勢再度升高。波蘭國防部長20日指控，一枚俄羅斯無人機當晚墜毀於波蘭東部盧布林省的村莊田野中，稱此舉是克里姆林宮的「挑釁」。波蘭自2022年曾遭烏克蘭流彈波及造成兩人死亡後，便對領空入侵高度警戒。

報導分析，這場外交與軍事的雙重交鋒，凸顯了烏克蘭和平之路的極度複雜。在俄軍持續於烏東取得戰果的背景下，莫斯科正以強硬的姿態，為任何潛在的和平談判定下苛刻的前提。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法