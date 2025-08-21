自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

北韓援俄死傷慘重！金正恩表揚指揮官 韓聯社：安撫民心

2025/08/21 11:40

北韓領導人金正恩20日接見援俄部隊主要指揮官，官方釋出的畫面中，金正恩熱情擁抱盛裝出席的軍官。（法新社）北韓領導人金正恩20日接見援俄部隊主要指揮官，官方釋出的畫面中，金正恩熱情擁抱盛裝出席的軍官。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

北韓領導人金正恩20日接見援俄部隊主要指揮官。（法新社）北韓領導人金正恩20日接見援俄部隊主要指揮官。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕大批北韓官兵到俄烏戰火前線支援俄軍，北韓官媒證實，北韓國務委員會委員長金正恩20日前往勞動黨中央委員會總部，接見近日為了出席國家表彰儀式回國的北韓「海外作戰部隊」主要指揮官。

《韓聯社》報導，金正恩聽取指揮官對作戰地區軍事活動的詳細彙報後，高度讚賞他們勞苦功高，「指揮俄羅斯聯邦庫斯克州（Kursk）解放戰役參戰部隊取得勝利」。

金正恩表示，「各位指揮官和麾下作戰部隊執行最重大的任務，讓世人切實認識到北韓軍隊是世界第一強軍」。

俄羅斯自2022年2月大舉入侵烏克蘭，去年烏克蘭曾突襲反攻一度佔領俄羅斯庫斯克州，歷經數月後，俄方調動大軍包夾擊退烏軍，雙方交戰過程中，烏方也曾擄獲多名北韓軍人，也證實北韓馳援俄羅斯的傳聞。

北韓將為在俄烏衝突中立下戰功的人民軍將領、軍官和士兵舉行國家表彰儀式。據悉，援俄北韓軍死傷慘重，為防止民心浮動，強化內部團結，北韓正大力推動撫恤優待工作。

