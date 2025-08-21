印度亮劍！成功試射「烈火-5」核飛彈 射程覆蓋全中國

印度20日成功進行了「烈火-5」彈道飛彈的最新試射，其射程據稱可覆蓋中國全境。（圖：印度國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度20日成功試射了一枚「烈火-5」（Agni-5） 中程彈道飛彈。印度當局宣稱，該飛彈一旦投入作戰部署，將有能力攜帶核彈頭，打擊中國境內任何一個角落，此舉無疑將大幅提升印度對北京的戰略威懾能力。

根據英國《衛報》報導，這次的試射在印度東部的奧里薩省 （Odisha） 進行，官方稱其「驗證了所有作戰與技術參數」。印度與中國這兩個全球人口最多的國家，是激烈的地緣政治對手，自2020年致命的邊境衝突後，兩國關係便急遽惡化。

請繼續往下閱讀...

這場軍力展示的背景，是印度正陷入複雜的大國博弈之中。一方面，印度是美國主導的「四方安全對話」（Quad） 成員，被視為反制中國在亞洲影響力的重要力量。

另一方面，新德里與華盛頓的關係，近期卻因川普總統威脅要對持續購買俄羅斯石油的印度，加徵高達50%的懲罰性關稅而陷入緊張。

在此背景下，印度與中國反而出現了關係解凍的跡象。印度總理莫迪 （Narendra Modi） 去年十月與中國國家主席習近平進行了五年來的首次會晤，並預計將在本月稍晚，進行七年來的首次訪中。

報導指出，「烈火-5」飛彈是印度一系列國產彈道飛彈計畫的一部分，旨在強化其對宿敵巴基斯坦及戰略對手中國的防禦姿態。此次成功試射，無疑是在複雜的國際角力中，為新德里增添了一枚關鍵的戰略籌碼。

