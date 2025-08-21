俄軍無人機墜毀波蘭東部 波蘭防長指控俄羅斯無端挑釁

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什表示，入侵波蘭領空、墜落於波蘭東部的不明飛行物體確定是俄羅斯自殺無人機。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭當局指出，波蘭東部上空在20日凌晨有不明飛行物體入侵，並墜毀在波蘭東部一片玉米田中。波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）表示，經過確認後，墜落的物體確定是俄羅斯的自殺無人機，並將此事件視為俄羅斯的挑釁行為。

綜合外媒報導，俄羅斯的「見證者」（Shahed）自殺無人機墜毀於波蘭盧布林省（Lublin province）東部奧西尼村（Osiny）的玉米田中，此處距離烏克蘭邊境僅約100公里。當地警方指出，他們在20日凌晨2點左右接獲通報，無人機墜毀現場發現燒焦的金屬和塑膠碎片，爆炸震碎了附近一些房屋的窗戶，但沒有居民受傷。

波蘭外交部發言人弗隆斯基（Pawel Wronski）指出，截至目前為止的調查結果及部分專家意見顯示，「見證者」無人機雖然是伊朗製造，而這次事故中出現的可能是俄羅斯仿製版本，配備中國製引擎，被用於作為誘餌。

國防部長科西尼亞克-卡梅什指出，此次事件與俄羅斯無人機飛入立陶宛和羅馬尼亞的案例類似，「我們再一次面對俄羅斯的挑釁，這是一架俄羅斯無人機。目前有關烏俄戰爭停火的討論正在進行，這事件卻發生在關鍵時刻」。

波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）在社群媒體「X」發文指出，外交部將針對此次領空遭到入侵事件提出抗議。西科爾斯基強調：「來自東方的又一次領空侵犯行為，再次證明波蘭對北約最重要的使命，就是保衛我們自己的領土。」

