「人人都是飛操手」由司令做起 呂坤修上將率隊操練無人機

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令呂坤修上將今年六月在視導部隊時明確下達指令，無人機訓練視為當前訓練要務之一，並將無人機操作技巧、維保等基礎訓練，全面普及至每位官兵，朝「人人都是無人機操作員」的訓練目標邁進。軍方人士今天指出，呂坤修帶頭示範，已在日前的軍官團活動中，親自下場進行無人機操作訓練，司令部的副司令丶參謀長等將領，也都完成無人機操作的基礎訓練。

而為擴大部隊官兵對無人機運用的熟練程度，陸軍花東防衛指揮部昨天還舉行「第1屆正義盃無人機競賽」，並邀集高勤官及業管處組長共同參與，期勉官兵以專業技術與全心投入展現訓練成果。花防部指揮官劉暐欣中將指出，競賽不僅是部隊持續進步的最佳驗證，更凸顯無人機除操作技巧外，亦須具備扎實技術基礎、縝密戰術思維與臨場判斷能力，方能使科技作戰理念在部隊深化扎根。

軍方人士指出，陸軍加速使用各型無人機的訓練及運用，除了由司令呂坤修下達「人人都是無人機操作員」的指令到各部隊，還將無人機由原本的「裝備」類，改列為「彈藥丶耗材」類，此外，陸軍還將推動部隊無人機操作的證照制度，要讓每位官兵都能具備基本飛操的能力及認證，後續升級的攻擊型無人機丶中程偵察無人機以及FPV穿越機操作證照，則要視個人能力而定。

呂坤修上將先前曾表示，無人機的運用在現代戰爭中扮演關鍵角色，期勉各級幹部秉持革新的作戰思維與用兵理念，將無人機訓練視為當前訓練要務之一，並將無人機操作技巧、維保等基礎訓練，全面普及至每位官兵，朝「人人都是無人機操作員」的訓練目標邁進，以有效因應未來作戰型態挑戰；另提醒各級幹部應持續完備無人機訓練器材檢整、專業訓場整建、庫儲設施管理及師資培育等整備工作，有效提升訓練實效及專長人力，堅實陸軍整體戰力。

陸軍司令呂坤修上將（圖中）今年六月在視導部隊時指出，無人機訓練視為當前訓練要務之一，並將無人機操作技巧、維保等基礎訓練，全面普及至每位官兵，朝「人人都是無人機操作員」的訓練目標邁進。（圖：取自青年日報）

