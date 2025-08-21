中國航艦首度突破第二島鏈 專家：美軍協防台灣將更困難

中國海軍「遼寧號」航空母艦。軍事專家警告，中國航艦已首度突破第二島鏈進行遠海演訓，此舉將使美國協防台灣的作戰行動變得「極其複雜」。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國海軍的航空母艦戰力，正以驚人速度向遠海擴張。數週前，解放軍海軍的「遼寧號」與「山東號」航艦，首度在第二島鏈外進行多航艦聯合演訓，此舉不僅是其「藍水海軍」戰略的重大里程碑，更對美國協防台灣的能力，構成了嚴峻挑戰。

根據美國軍事網站《Breaking Defense》的分析，日本自衛隊觀測到「遼寧號」在日本最東端的南鳥島西南方活動，標誌著中國航艦首次冒險進入第二島鏈以外的遠海。這兩艘航艦隨後在西太平洋會合，並在有限的後勤支援下，進行了包含偵察、防空與反擊等科目的「實戰化」演練，總計起降次數逼近520架次。

分析指出，航空母艦被視為國家海軍外交的頂峰，此次部署的戰略意涵極其重大。文章警告，如果中國有能力在第二島鏈以外，遲滯或擾亂美國海軍部隊，那麼為阻止中國入侵或封鎖台灣所必需的作戰行動，將變得「極其複雜」。美軍的航艦打擊群與後勤艦隊，將必須在中國「反介入/區域拒止」（A2/AD）系統的威脅下，穿越爭議海域，增援台灣的難度與代價都將顯著升高。

儘管戰略與國際研究中心（CSIS）的評估認為，中國航艦在噸位與戰力上仍落後於美軍，但其作戰半徑的延伸，已展現了解放軍快速現代化的成果，正一步步重塑印太地區的實力平衡。

該篇分析由薩德勒（Brent Sadler）撰寫，他是美國著名保守派智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）旗下的海軍戰爭專家。薩德勒總結，中國航艦在第二島鏈外的行動，已是印太安全的轉捩點。為保護安全利益，華盛頓必須鞏固一個建立在戰備基礎上的持久態勢，因為「僅僅是存在已不再足夠」。

